L'entraîneur d'Al-Nassr recadre Cristiano Ronaldo après la finale de l'AFC : «pleurer ne sert à rien»

Al-Nassr a subi samedi 16 mai, une défaite 0-1 face au club japonais Gamba Osaka en finale de la Ligue des champions de l’AFC 2, à l’Al-Awwal Park de Riyad. Cristiano Ronaldo, 41 ans, a quitté la pelouse en larmes sans assister à la cérémonie de remise des médailles. Son entraîneurJorge Jesus a tenu à recadrer publiquement les émotions de son vestiaire.

Jesus coupe court aux regrets

En conférence de presse d’après-match, le technicien portugais de 71 ans a choisi de ne pas s’attarder sur la défaite. « Il est inutile de pleurer ou de regretter », a-t-il déclaré, ajoutant que ses pensées étaient tournées vers l’infirmerie et vers le dernier match de Saudi Pro League prévu jeudi prochain. Il a également défendu son bilan de saison face aux critiques : cinquante rencontres disputées, deux finales atteintes, et un championnat encore à portée.

Jesus a aussi demandé aux supporters de replacer la performance de son équipe dans une perspective plus large. Selon lui, le public ignore souvent la réalité interne d’un groupe, et les équipes qui parviennent en finale avant de continuer à se battre sont précisément celles qui méritent le titre.

Ronaldo refuse la médaille, la scène fait polémique

L’attitude de Cristiano Ronaldo après le coup de sifflet final a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux. Visiblement effondré, le quintuple Ballon d’Or a décliné de recevoir sa médaille de finaliste avec ses coéquipiers et a rejoint directement les vestiaires, laissant João Félix et Jorge Jesus représenter le club lors de la cérémonie protocolaire. Les raisons exactes de ce geste — qu’il soit uniquement émotionnel ou motivé par d’autres facteurs — n’ont pas été officiellement précisées.

La rencontre s’était pourtant jouée dans des conditions favorables à Al-Nassr : la finale se déroulait à domicile, devant le public du club. Mais le seul but du match, inscrit dès la 4e minute par l’attaquant de Gamba Osaka Deniz Hümmet sur une passe d’Issam Jebali, a suffi aux Japonais pour décrocher le titre continental.

Pour Ronaldo, cet échec prolonge une quête inaboutie depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Hormis la Coupe arabe des Clubs Champions remportée en 2023 — une compétition au statut non officiel — le Portugais n’a encore soulevé aucun trophée majeur avec Al-Nassr.

Dernier acte décisif le 21 mai

La page se tourne rapidement pour Al-Nassr. Le club saoudien occupe la tête de la Saudi Pro League avec deux points d’avance sur Al-Hilal avant la dernière journée. Le 21 mai prochain, Al-Nassr accueille le Damac FC : un match nul suffirait à décrocher le premier titre de champion national depuis sept ans, et le premier de l’ère Ronaldo.