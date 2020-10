Hospitalisé au centre médical Walter Reed, l’Etat de santé du président américain Donald Trump serait un peu inquiétant d’après une source citée par CNN.« Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les 48 prochaines heures seront cruciales en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers une récupération complète, » a confié la source proche de son état de santé quelques instants après que le médecin du président ait rassuré que le candidat républicain se portait très bien.

Ce matin en effet, le Dr Sean Conley avait déclaré que le président « va très bien » sans fournir d’autres informations en plus. « Je préfère ne pas donner de chiffres précis, mais il a eu de la fièvre, du jeudi au vendredi, et depuis vendredi matin, il n’en a pas eu » avait-il confié. Egalement, le colonel Sean N. Dooley, MD, avait indiqué que Donald Trump, n’était pas sous oxygène et n’avait pas de difficulté à respirer ou à marcher. Il a rassuré par ailleurs que l’équipe médicale surveillait de près toute preuve de complications de la maladie.

Deux traitements

Depuis son hospitalisation vendredi, l’époux de Melania Trump a reçu deux traitements. D’abord l’injection d’un cocktail expérimental d’anticorps de synthèse conçue par la société Regeneron. La solution a donné des résultats préliminaires prometteurs dans des essais cliniques. Le président a reçu aussi la première dose de l’antiviral remdesivir, un médicament estimé efficace contre les formes plus légères de la maladie.