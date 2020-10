Le president américain Donald Trump est finalement sorti du silence après les annonces dans la presse américaine sur son état de santé. Pour rappel, une source animé avait confié à CNN que l’état de santé du président était préoccupant. Le président a tenu à envoyer un message aux américains et à ses détracteurs : il va “beaucoup mieux” et serait “bientôt de retour“.

“Je suis venu ici, je n’allais pas très bien… Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j’ai hâte de finir la campagne comme je l’ai commencée” a lancé M. Trump dans une vidéo sur son réseau social préféré Twitter.

Le président a également tenté de justifier ses choix concernant le Coronavirus. Pour rappel, une source avait affirmé que son état de santé était préoccupant. Cette sortie s’inscrit donc dans le cadre d’apaiser les craintes de ses soutiens, même s’il précise que les tout prochains jours, “Ce sera le vrai test“.