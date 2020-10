En Afrique, chaque élection constitue une occasion propice pour que naissent des violences qui plongent les pays dans de véritables crises. Face à plusieurs élections présidentielles qui sont en vue sur le continent, les Etats-Unis, inquiets, ont invité ces pays dont les élections sont proches à faire de telle sorte que toutes les parties prennent pacifiquement part au processus démocratique.

C’est le secrétaire d’Etat US, Michael Pompeo, qui a exprimé les inquiétudes de son pays à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 08 octobre 2020. Le secrétaire d’Etat a invité les différents leaders politiques africains à œuvrer pour l’intégrité et à faire en sorte que la paix prévale sur tout, pendant et après les processus électoraux.

Les USA surveillent de prêt les élections

Egalement, le pays de Donald Trump a convié les pays africains au respect de la démocratie en évitant les actes qui portent atteinte aux libertés. Par ailleurs, Michael Pompeo, a indiqué que Washington n’hésitera aucunement à sanctionner les auteurs de violences au cours des élections. « Nous surveillerons de près les actions des individus qui s’ingèrent dans le processus démocratique et n’hésiterons pas à envisager les conséquences y compris les restrictions de visa pour les responsables de la violence liée aux élections » a-t-il prévenu.

Aussi, les USA sont déterminés à « soutenir des élections libres, équitables et inclusives » sur le continent. « Nous pensons que toutes les parties doivent participer pacifiquement au processus démocratique. La répression et l’intimidation n’ont pas leur place dans les démocraties » a précisé le secrétaire d’Etat dont le pays va également aux élections le 03 novembre prochain.

À lire