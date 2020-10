La taille de sa poitrine ne lui convenait pas. Elle a donc décidé de subir une intervention chirurgicale pour l’augmenter. Seulement, les choses se sont mal passées. Après avoir été anesthésiée, une étape importante qui précède l’opération, Emmalyn Nguyen qui vit dans le Colorado (USA) a fait un arrêt cardiaque. On réussira à la réanimer mais elle ne reprendra plus connaissance. Quand l’incident s’est produit, Geoffrey Kim, le chirurgien qui devrait l’opérer n’a pas vite appeler les secours. Il dit avoir mis près de 5 heures avant de le faire.

La famille d’Emmalyn Nguyen déjà l’a traîné devant la justice ainsi que l’infirmière Rex Meeker, qui avait pratiqué l’anesthésie, pour négligence. La Licence du chirurgien a entre-temps été suspendue. Mais elle a ensuite été rétablie avec 3 ans de mise à l’épreuve. Le retard de réaction de ce dernier a laissé l’infortunée dans le coma, lui causant des dommages cérébraux considérables. La jeune fille ne quittera jamais cet état grave jusqu’à son décès 14 mois plus tard.

” Ses parents et ses proches sont dévastés “

« Ses parents et ses proches sont dévastés…Personne ne s’attendait à un tel dénouement » a déclaré David Woodruff, avocat de la famille. Inutile de dire que son entourage espérait vraiment qu’elle s’en sorte puisque ces dernières semaines, son état s’était visiblement amélioré. On avait l’impression de la voir sourire par moment. Cette lueur d’espoir va disparaître début octobre suite à l’apparition d’une pneumonie grave chez elle.

L’infortunée fera un autre arrêt cardiaque et rendra l’âme deux jours plus tard. Selon l’avocat de la famille, « les parents d’Emmalyn Nguyen croient qu’il est impératif de raconter l’histoire de leur fille, non seulement pour obtenir justice, mais aussi pour s’assurer qu’une situation semblable n’arrive à d’autres patients ».

