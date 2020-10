En France, les autorités ont pris des mesures drastiques pour contrer la propagation de la Covid-19. L’état d’urgence sanitaire a été décrété et entrera en vigueur dès demain samedi 17 octobre à 00 heures. Cette mesure sera effective sur toute l’étendue du territoire français. Le président de la République a aussi annoncé pour demain un couvre-feu d’un mois de 21heures à 6 heures, en Ile-de-France et dans huit grandes villes du pays. Cette batterie de mesures est défendue par la fille de Brigitte Macron dans une chronique sur Europe 1 diffusée hier jeudi.

“En l’état actuel, est-ce vivre pour soi, ce n’est pas condamner l’autre ? “

Dans ce papier d’opinion, elle dit ne pas être sourde aux sirènes qui défendent les libertés individuelles mises à mal par ces mesures. Mais les Français doivent accepter renoncer à leurs libertés individuelles au service de l’intérêt général pour un temps donné. « En l’état actuel, est-ce vivre pour soi, ce n’est pas condamner l’autre ? » se demande-t-elle. A son avis, il revient à l’Etat de garantir le droit à la vie des Français même s’il doit entraver les libertés individuelles. Ce droit est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme, rappelle Tiphaine Auzière. L’avocate fait également savoir que ce n’est pas la première fois qu’il y a des restrictions aux libertés.

C’était déjà le cas lors les attentats de 2015 et pendant la guerre d’Algérie, indique-t-elle. La chroniqueuse jettera même des fleurs à son beau-père pour avoir si bien conclu son allocution hier jeudi. « Je trouve que le Président a conclu de manière fort intéressant hier lorsqu’il a dit « nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation » a déclaré la benjamine de Brigitte Macron. Cette prise de position de Tiphaine Auzière est critiquée par les internautes qui n’ont pas manqué d’envoyer aussi quelques piques à Europe 1. « Donc Tiphaine Auzière , avocate et fille de Brigitte Macron est donc « éditorialiste » sur @Europe 1. Mélange des genres entre une caste d’oligarques qui se partagent le gâteau. Et après on va nous parler de pluralité médiatique. Ce n’est plus Europe 1, c’est EuropMacron » écrit un twittos.

“Il s’agit de la belle-fille de Macron qui vient défendre les décisions de beau papa“

Le sociologue du travail Nicolas Framont parlera aussi d’oligarchie. « Il s’agit de la belle-fille de Macron qui vient défendre les décisions de beau papa. Ce pays est une oligarchie sanitaire , avec le ridicule de tout régime puant et le tragique des millions de victimes qu’il est en train de faire » écrit-il sur le réseau social à l’oiseau bleu. Parmi les réactions de politiciens, on peut noter le tweet d’Olivier Marleix. « Évidemment, comme tous les Français qui ne veulent pas d’ennuis avec la police, j’adore la famille Macron, mari, femme, enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants… mais il n’y a personne d’autre à inviter pour commenter les décisions du Président que sa belle-fille ? » se demande t-il, sarcastique.