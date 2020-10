Au Nigéria, un mouvement dénommé EndSARS est né depuis quelques jours. Il exigeait dans un premier temps la dissolution de la Special Anti Robbery Squad (l’Escouade spéciale de lutte contre le vol), une unité de police dénoncée pour ses violences à l’égard de la population. Une fois l’unité dissoute sur ordre du président Buhari, les manifestants, ont réclamé une réforme totale de la police nigériane et des poursuites judiciaires contre les officiers de l’escouade incriminée. Le parti au pouvoir a commencé par dénoncer la politisation des manifestations. Et le coupable désigné est le Parti Démocratique Populaire (PDP), la principale formation politique de l’opposition.

“Notre enquête a révélé que le PDP aimerait profiter de la vague de protestation pour semer le chaos…”

Dans un communiqué publié par son président dans l’Etat de Lagos, le All Progressives Congress (APC) accuse le PDP d’avoir affirmé que le gouvernement de l’Etat de Lagos parraine des voyous pour attaquer des manifestants. « Notre enquête a révélé que le PDP aimerait profiter de la vague de protestation pour semer le chaos à cause des élections d’octobre dans le district sénatorial de Lagos Est…Nos renseignements ont révélé les plans visant à déclencher de nouvelles attaques contre les manifestants en particulier au sein du gouvernement local de Kosofe dans les jours à venir » a fait savoir Seye Oladejo dans la note.

Il assure que le gouvernement de Lagos a fait ce qui était en son pouvoir pour soumettre les revendications des manifestants au Président Muhammadu Buhari. Seye Oladejo a par ailleurs invité le principal parti d’opposition à mener des campagnes thématiques, et les forces de l’ordre à protéger les vies et les biens des habitants de la plus importante ville du pays.