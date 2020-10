Appelé à réagir face au mouvement de protestations, le président Buhari est sorti du silence. Dans un discours diffusé à la télévision, il a lancé un appel à la population. Lire ci-dessous le discours.

Chers Nigérians,

Il est devenu nécessaire pour moi de m’adresser à vous après avoir entendu de nombreux Nigérians concernés et avoir conclu une réunion avec tous les chefs de la sécurité. Je dois mettre en garde ceux qui ont détourné et mal orienté la protestation initiale, authentique et bien intentionnée de certains de nos jeunes dans certaines régions du pays, contre les excès de certains membres de la Brigade spéciale de lutte contre les vols (SRAS) désormais dissoute.

Le lundi 12 octobre, j’ai pris acte des véritables inquiétudes et agitations des membres du public concernant l’usage excessif de la force par certains membres du SRAS. Le choix de manifester pacifiquement est un droit fondamental des citoyens, consacré dans l’article 40 de notre Constitution et d’autres textes législatifs; mais ce droit de protestation impose également aux manifestants la responsabilité de respecter les droits des autres citoyens et la nécessité d’opérer dans le respect de la loi. En tant que gouvernement démocratique, nous avons écouté et évalué soigneusement les revendications en cinq points des manifestants. Et, après les avoir acceptés, nous avons immédiatement mis au rebut le SRAS et mis en place des mesures pour répondre aux autres demandes de nos jeunes. En approuvant la fin du SRAS, j’ai déjà indiqué clairement que cela était conforme à notre engagement à mettre en œuvre de vastes réformes de la police. Malheureusement, la promptitude avec laquelle nous avons agi semble avoir été interprétée à tort comme un signe de faiblesse et tordue par certains en raison de leurs intérêts égoïstes et antipatriotiques.

Le résultat est clair pour tous les observateurs : des vies humaines ont été perdues; des actes de violence sexuelle ont été signalés; deux grands établissements pénitentiaires ont été attaqués et des condamnés libérés; propriétés publiques et privées complètement détruites ou vandalisées; la sainteté du palais d’un pacificateur, l’Oba de Lagos a été violée. Des soi-disant manifestants ont envahi un aéroport international et, ce faisant, ont perturbé les plans de voyage de nos compatriotes nigérians et de nos visiteurs. Tout cela est exécuté au nom des protestations ENDSARS. Je suis profondément peiné que des vies innocentes aient été perdues. Ces tragédies sont injustifiées et inutiles. Il n’y a certainement aucun moyen de relier ces mauvais actes à l’expression légitime des griefs de la jeunesse de notre pays. La diffusion de fausses informations et de mensonges délibérés à travers les médias sociaux en particulier, indiquant que ce gouvernement est inconscient des souffrances et de la détresse de ses citoyens est un stratagème pour induire en erreur les imprudents à l’intérieur et à l’extérieur du Nigéria, ceci pour les amener à un jugement injuste et à un comportement perturbateur.

Au contraire, nos actes et nos paroles ont montré à quel point cette administration s’est engagée envers le bien-être et l’aide sociale des citoyens, même avec la diminution constante des revenus et les responsabilités et restrictions supplémentaires dues à la pandémie de coronavirus . Le gouvernement a mis en place des mesures et des initiatives visant principalement les jeunes, les femmes et les groupes les plus vulnérables de notre société. Celles-ci comprenaient notre vaste plan pour sortir 100 millions de Nigérians de la pauvreté au cours des 10 prochaines années; la création d’un fonds national d’investissement pour la jeunesse de 75 milliards de nairas pour offrir des opportunités aux jeunes et le fonds de survie des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), à travers lequel le gouvernement s’est engagé à :

payer trois mois de salaire du personnel de 100 000 micro, petites et moyennes entreprises,

payer l’inscription de 250000 entreprises à la commission des affaires corporatives,

octroyer une subvention de 30 000 N à 100 000 artisans;

garantir le marché des produits des commerçants.

Celles-ci s’ajoutent à de nombreuses autres initiatives telles que :

Farmermoni,

Tradermoni,

Marketmoni,

N-Puissance,

N-Tech,

F. N-Agro.

Aucun gouvernement nigérian dans le passé n’a abordé de manière méthodique et sérieuse la réduction de la pauvreté comme nous l’avons fait. En ce qui concerne le bien-être du personnel de police, la Commission nationale des traitements, des revenus et des salaires a été chargée d’accélérer l’élaboration de la nouvelle structure salariale des membres de la police nigériane. Les émoluments des autres services paramilitaires sont également revus à la hausse.

Afin de souligner l’importance de l’éducation pour préparer les jeunes à l’avenir, cette administration a mis au point une nouvelle structure salariale et d’autres incitations pour nos enseignants. Permettez-moi à ce stade de réaffirmer l’engagement du gouvernement fédéral à préserver l’unité de ce pays. Nous continuerons d’améliorer la bonne gouvernance et notre processus démocratique, notamment grâce à un engagement soutenu.

Nous continuerons de veiller à ce que la liberté ainsi que les droits fondamentaux de tous les citoyens soient protégés. Mais rappelez-vous que le gouvernement a également l’obligation de protéger les vies et les biens, ainsi que le droit des citoyens de vaquer librement à leurs activités quotidiennes et à l’abri des actes de violence. À nos voisins en particulier, et aux membres de la communauté internationale, dont beaucoup se sont déclarés préoccupés par le développement en cours au Nigéria, nous vous remercions et vous exhortons tous à chercher à connaître tous les faits disponibles avant de prendre position ou de vous précipiter jugement et faire des déclarations hâtives. Dans ces circonstances, je voudrais appeler les manifestants à prendre note et à profiter des diverses initiatives bien pensées de cette administration visant à rendre leur vie meilleure et plus significative, et à résister à la tentation d’être utilisés par certains éléments subversifs pour provoquer le chaos dans le but de tronquer notre démocratie naissante.

Agir autrement reviendrait à porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public. En aucun cas cela ne sera toléré. J’appelle donc nos jeunes à mettre fin aux manifestations de rue et à s’engager de manière constructive avec le gouvernement dans la recherche de solutions. Votre voix a été entendue haut et fort et nous répondons. Et j’appelle tous les Nigérians à vaquer à leurs occupations normales et enjoint les agences de sécurité à protéger la vie et les propriétés de tous les citoyens respectueux des lois sans nuire à ceux qu’ils sont censés protéger. Permettez-moi de rendre hommage aux agents de la police nigériane qui ont tragiquement perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. Je voudrais remercier les gouverneurs d’État, les chefs traditionnels et religieux qui ont appelé au calme et à la retenue. Je remercie également les jeunes leaders qui ont empêché leurs partisans de se faire justice.

Ce gouvernement respecte et continuera de respecter tous les droits démocratiques et les libertés civiles du peuple, mais il ne permettra à personne ni à aucun groupe de perturber la paix de notre nation. Merci à tous. Que Dieu bénisse la République fédérale du Nigéria.