Depuis plusieurs jours, le Nigéria, l’une des puissances économiques de l’Afrique fait face à des manifestations. Ces derniers jours les manifestations se sont intensifiées et des personnalités publiques du monde de la musique au Nigéria ont pris position ouvertement. Les manifestations voulaient ainsi faire pression sur le gouvernement pour qu’il revoit la réforme de la police. Très rapidement #EndSARS est devenu populaire sur le réseau de l’oiseau bleu. Sous pression, l’administration Buhari a été contrainte de prendre des mesures.

La police spéciale a été dissoute, et des sanctions ont été annoncées dans la foulée. Mais tout ça ne semble pas contenter les manifestants puisqu’ils continuent toujours leurs activités. Dimanche dernier, des élus nigérians ont lancé un appel aux manifestants. Ils leur ont demandé de cesser les manifestations vu qu’ils ont déjà obtenu gain de cause. C’est dans ce contexte que la chambre de commerce de Lagos a fait une déclaration au sujet de l’impact des manifestations sur l’économie.

700 milliards nairas perdus en 12 jours

Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lagos, Toki Mabogunje, a fait savoir les répercussions sur l’économie du mouvement #EndSars. Il informe que les nombreuses manifestations ont porté un gros coup à l’activité économique dans plusieurs régions du pays. Les barrages érigés sur les routes publiques ont empêché la circulation des personnes et des marchandises à travers le pays, poursuit ce responsable nigérian. A l’en croire, ce serait plus de 700 milliards de nairas de perte que la puissance économique en Afrique de l’ouest a enregistré en seulement 30 jours.