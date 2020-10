Comme annoncé, le parti en cours de constitution ‘’Les Démocrates’’ a effectué ce mardi 20 octobre 2020 à son siège à Cotonou, sa rentrée politique. Ainsi, le président du parti Eric Houndété a, dans son allocution peint en noire la gouvernance de Patrice Talon. Retour sur ses diatribes contre le régime du président Patrice Talon. Selon lui, Patrice Talon qui s’est autoproclamé compétiteur-né a engagé «notre destin commun sur la voie de l’incertitude, de l’arrogance, de la terreur, de l’accaparement de la richesse nationale au profit d’un clan, de la confiscation du pouvoir et de la gouvernance d’exclusion qui caractérisent les régimes d’exception ».

Et depuis, l’exercice du pouvoir d’Etat a cessé «d’être un sacerdoce, pour l’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre de citoyens ». Il est devenu «un raccourci perfide et sordide, pour consolider à travers les âges son seul clan ». L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale relève que, le chantre de la rupture, depuis sa venue au pouvoir, «s’est attelé, avec violence et arrogance, à démanteler de manière méthodique toutes les institutions de l’Etat qui, avant lui, commandaient, dans un bel équilibre, notre vivre ensemble ». Pour lui, cette façon d’agir a laissé surgir «un nouvel ordre décadent qui ne sert qu’un agenda personnel et occulte ».

Pour lui, Talon a mis ruse et rage qui ont précipité le Bénin dans «une déchéance totale au point où notre cher et beau pays s’en retrouve accablé de symptômes purulents, manifestement révélateurs d’un nouvel « enfant malade d’Afrique » ». Alors, «le Bénin de Patrice Talon est devenu la risée du monde ». A en croire Eric Houndété, «il (Patrice Talon) a conduit notre pays vers un déni de démocratie, fait d’une gouvernance affairiste, mafieuse et prévaricatrice des libertés individuelles et collectives ». De sorte qu’en un quinquennat, «le Bénin est devenu une destination à risque, selon la récente publication de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ».