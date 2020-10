C’est devant le tribunal de correction de la ville de Nanterre en France, qu’un homme a raconté son histoire. Contrairement aux cas habituels, l’homme n’était pas celui qui infligeait les coups, mais plutôt celui qui les subissait. L’homme qui s’est présenté devant les juges avait vécu des moments difficiles.

Battu pendant plusieurs mois, de novembre 2019 à avril 2020 il a témoigné contre son épouse et a dénoncé les maltraitances dont il a été victime. Même si ce cas est moins fréquent que celui des femmes battues, il n’en demeure pas moins que 28% des cas sont des hommes. La victime Claude s’était réfugié dans l’alcool avec sa femme après avoir perdu son boulot.

Les premières maltraitances ont commencé à ce moment-là. Malgré plusieurs plaintes, rien n’est fait du côté de la police. Quand celle-ci se décide vers la fin avril, ils découvrent Claude, qui souffrait d’obésité à l’époque, dans un appartement complètement inhabitable et sale, couvert de plaies, morsures, griffures de toutes sortes. Sa femme elle, n’avait aucune trace de violences.

Ils tiennent toujours l’un à l’autre

« Dans toute cette histoire, j’ai aussi ma part de responsabilité…Après la perte de mon emploi à l’été 2016, j’ai commencé à boire et je me suis laissé glisser… » a tenté de défendre l’homme à la barre. Sa femme elle a tenté de nier son implication : « Avec son poids et l’alcool, il lui arrivait de chuter et de se faire mal tout seul… Et en voulant le relever, j’ai pu sans le vouloir, le griffer un peu. » avant d’avouer: « Je le tapais parce qu’il me harcelait, il me hurlait dessus. »

Son avocat tente de défendre son cas en affirmant que la femme gérait tout lorsque l’homme immobilisé par son poids et son manque de travail restait alité. Elle a finalement été condamnée 10 mois de prison et ne doit pas contacter son mari pendant deux mois. Les deux comptent toutefois se retrouver après cette période.

À lire