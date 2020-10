En France, les élus communaux sont de plus en plus menacés. Il y a quelques semaines nous évoquions le cas du maire de Stains, Azzedine Taïbi. Ce dernier avait saisi la justice après avoir reçu de nombreux messages inquiétants. Cet élu qui en avait marre, s’est décidé à se tourner vers la justice une deuxième après de nouveau message. Mais voila, depuis ce temps, certains de ses collègues ont également reçu des messages similaires.

Le maire de Bron avait été la cible de messages similaires il y a seulement quelques jours. Ce samedi 24 Octobre, des tags indexant le maire Olivier Berzane ont été aperçus sur les murs d’une école. Selon des sources concordantes, c’est sur les murs de l’école Philippe-Delorme que les messages qui parlent d’en découdre avec l’autorité locale ont été vus ce samedi matin.

Des messages menaçants

«Le maire du 8e on va te décapiter la tête». C’est l’un des messages qu’on peut lire sur la clôture d’une école à Lyon. D’autres messages plus virulents ont été également laissés dans le VIIIe arrondissement de Lyon par des individus non encore identifiés. La liste des maires en France menacés se rallonge au fil du temps.