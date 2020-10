Triste nouvelle pour la famille d’un jeune homme en France. La police a découvert le corps d’un homme de la vingtaine samedi soir dans la région parisienne, plus précisément à Orly. L’homme aurait été victime de plusieurs coups de couteau selon certains témoins qui ont appelé la police en début de soirée.

Arrivée sur les lieux du drame, les policier n’ont pas pu réanimer la victime. Il faut toutefois noter que la victime n’était pas connue des forces de l’ordre et habitait non lieu du lieu du drame. Une autopsie sera réalisée sur les causes du décès du jeune homme qui présentait de multiples blessures sur le corps et la tête.

La police a bien évidemment ouvert une enquête pour comprendre la situation et mener éventuellement à des interpellations. Pour l’heure aucun suspect n’a été identifié, mais la police pense à un règlement de comptes entre jeunes de communes rivales