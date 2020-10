Torrent de réactions après l’entretien accordé par le Chef de l’Etat Patrice Talon au magazine panafricain Jeune Afrique. À la suite de Boni Yayi et de certaines figures de la classe politique de l’opposition, le professeur agrégé des facultés de droit et ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques a décortiqué l’entretien. Il était jeudi 01 octobre 2020, l’invité de la chaîne de télévision Sikka Tv.

L’ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, le professeur Georges Gbago a ouvertement critiqué l’intervention du Président de la République, Patrice Talon, dans les colonnes de Jeune Afrique. Reçu sur la chaîne de télévision Sikka TV, il a passé en revue les point saillants de l’entretien à savoir le fonctionnement de la justice au Bénin, la cour constitutionnelle, le retrait du Bénin du protocole de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Des réformes suicidaires pour l’universitaire

Georges Gbago a d’abord pris le soin de faire un rappel des réformes suicidaires mises en oeuvre par le régime et qui ont eu de graves conséquences sur les activités économiques des populations. Dans l’entretien accordé à Jeune Afrique, Patrice Talon a annoncé être de plus en plus impopulaire. “Si les réformes étaient bien faites il ne serait pas si impopulaire parce-que le peuple sait ce qui est bon pour lui“, réagit l’universitaire.

La justice est instrumentalisée aujourd’hui, a soutenu le professeur de Droit. Une déclaration étayée de fait, tel que les décisions de la CADHP non respectées par le gouvernement béninois. “Ce qui se passe aujourd’hui avec la justice beninoise, je ne l’ai jamais vu au temps de Soglo, Kérekou et YAYI“; a déclaré Georges Gbago.