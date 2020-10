Dans un futur peut-être très proche, Tesla, le géant de l’automobile électrique aux Etats-Unis pourrait ne plus avoir le monopole du secteur. Selon diverses informations relayées par la presse asiatique, Huawei aurait l’intention de se lancer également dans ce domaine. L’entreprise chinoise ayant son siège social à Shenzhen voudrait diversifier ses activités dans le contexte de tension avec les autorités américaines. La structure chinoise aurait ainsi comme ambition de se positionner comme l’un des principaux fournisseurs en hardware et software pour les véhicules intelligents et connectés.

Une ressource humaine de qualité

Plusieurs dispositions seraient en train d’être prises pour atteindre cet objectif. Huawei veut déjà s’entourer d’une ressource humaine de qualité pour se frotter à Tesla. Des opérations de débauchage ont ainsi eu déjà lieu dans des structures de construction et de fournitures de pièces auto. A la faveur d’une conférence de presse qu’a faite, il y a quelques semaines Xu Zhijun, l’un des présidents tournants de Huawei, il a fait remarquer que l’entreprise chinoise est à même de réaliser tout ce qui se fait déjà par Tesla.

Huawei peut concurrencer Tesla selon un des responsables

« Tout ce que Tesla peut faire, nous pouvons le faire », a-t-il déclaré. Cette option de l’entreprise chinoise intervient dans un contexte où elle est acculée de tout part par les sanctions américaines. Les diverses décisions de l’administration Trump ont fortement perturbé le marché de fabrication de ses smartphones. Le déploiement des réseaux du 5G ont également rencontré d’énormes oppositions à cause des différentes accusations du gouvernement américain.