L’ONG, The Sentry, co-fondée par le célèbre acteur américain George Clooney et spécialisée dans la corruption et les crimes de guerre en Afrique, a accusé le gouvernement français d’ingérence dans les prochaines élections présidentielles en Centrafrique. A travers un rapport publié le lundi 19 octobre dernier, l’organisation a fait savoir que « des réseaux français et russes oeuvrent dans l’ombre des acteurs centrafricains et régionaux pour influencer le processus électoral et faire valoir leurs intérêts économiques et géostratégiques en Centrafrique et à travers l’Afrique centrale ».

L’Hexagone n’agit que pour sauvegarder ses intérêts économiques

L’organisation va encore plus loin en faisant savoir que plusieurs réseaux militaires notamment français « instrumentalisent les groupes armés, permettant ainsi aux profiteurs de guerre de bénéficier de la corruption et de l’économie de guerre ». Par ailleurs, The Sentry a indiqué que l’Hexagone n’agit que pour sauvegarder ses intérêts économiques et géostratégiques dans le but de « maintenir son ancienne colonie dans son pré-carré post-colonial ». Ces accusations sont fermement rejetées par la France, qui estime que ces dernières ne sont pas fondées.

La coopération entre les deux est faite en toute transparence, selon le ministère

Ce mercredi 21 octobre 2020, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a déclaré que « les accusations visant la France dans ce rapport sont totalement infondées ». A l’en croire, l’intervention de la France en Centrafrique est réalisée dans une logique de stabilisation du pays. Aussi, le ministère des Affaires Etrangères fait-il savoir que la coopération entre la France et la Centrafrique « est menée en toute transparence et en coordination avec les autres partenaires internationaux. Avec ses partenaires de l’Union européennes et les Nations unies en particulier, la France apporte son soutien à l’organisation d’élections transparentes, au redéploiement de l’autorité de l’État sur tout le territoire, et au développement économique et social du pays ».