Benyamin Netanyahou n’est pas peu fier des récents succès de la diplomatie israélienne au Moyen-Orient. Alors qu’il animait une conférence de presse hier samedi 24 octobre, le Premier ministre de l’Etat hébreu a fait savoir que son pays était en train de « modifier la carte du Moyen-Orient » avec la normalisation de ses relations diplomatiques avec le Bahreïn , l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, notamment. Le Soudan s’ajoutera officiellement à la liste dans les prochains jours. Benyamin Netanyahou assure « qu’il y aura davantage de pays ».

Avec ces acquis, Israël s’échappe progressivement de l’isolement diplomatique selon son Premier ministre. Ses compatriotes en partance pour des pays d’Asie auront désormais la possibilité de prendre des vols plus courts en survolant l’espace aérien du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite. Un luxe qui leur était défendu il y a peu. Les Israéliens feront donc moins d’heures de vol et une importante économie d’argent, s’est réjoui Bibi Netanyahou. Le Soudan et Israël s’avancent aussi vers une normalisation de leurs relations diplomatiques.

” Nous volons désormais vers l’Ouest…”

Le pays d’Afrique a déjà signé par le passé des accords avec Israël qui permettent à l’état hébreu de survoler son espace aérien. « Nous volons désormais vers l’Ouest, au-dessus du Soudan, en vertu des accords que nous avons passés avant même d’annoncer la normalisation (des relations), au-dessus du Tchad avec lequel nous avons également établi des relations, vers le Brésil et l’Amérique du Sud » informe Benyamin Netanyahou. Pour lui, ces changements sont les signes d’un Israël qui n’est plus « complètement isolé, mais désormais connecté au monde entier ». Inutile de rappeler que l’Iran voit d’un très mauvais oeil la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et ces pays arabes.