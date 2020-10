Devon Archer, un ancien associé de Hunter Biden, fils du candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden, fait face à la justice pour une affaire de fraude. En effet, la justice américaine a rétabli sa condamnation, le mercredi 07 octobre dernier, dans une affaire pour laquelle il avait été condamné en juin 2018. L’ancien partenaire commercial de Hunter Biden est accusé d’avoir un lien dans une fraude visant une tribu amérindienne.

Des fonds utilisés à des besoins personnels

La justice accuse les responsables de cette fraude d’avoir exercé une pression sur la Wakpammi Lake Community Association, afin qu’elle émette un montant de 60 millions de dollars en obligations de développement économique. Ces fonds ont cependant été détournés et utilisés par les auteurs de la fraude pour leurs besoins personnels. Après que cette affaire a éclaté au grand jour, un juge fédéral de New York avait annulé la condamnation de Devon Archer, arguant qu’il n’y avait pas assez d’éléments prouvant que ce dernier était informé de la fraude mise en place contre la tribu amérindienne. C’est cette décision qui a récemment été rejetée, par un panel de trois juges d’une Cour à New York.

Il avait collaboré avec Hunter Biden dans une société en Ukraine

Ceux-ci ont en effet estimé que le tribunal inférieur « avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en annulant le jugement et en accordant un nouveau procès ». Ils ont également ajouté que l’ex-associé de Hunter Biden avait au moins conscience de la nature générale, mais aussi du fonctionnement du programme visant à effectuer la fraude. Pour mémoire, Devon Archer avait collaboré avec le fils de Joe Biden, notamment à la présidence du conseil d’administration de la société gazière ukrainienne, Burisma Holdings. Hunter Biden avait démissionné de son poste, en avril 2019, après que sa position dans l’entreprise ait été visée par une enquête.

