En Libye, le cousin du général Kadhafi a décidé de déposer une plainte à l’encontre d’Hillary Clinton. En effet, ce dernier a confirmé que suite à la diffusion de courriels envoyés par l’ancienne candidate à la présidentielle américaine, il avait avec ses avocats, pris la décision d’entamer une action en justice.

Ahmed Kadhal al-Dam, cousin du général déchu Mouammar Kadhafi, a confirmé vouloir déposer plainte à l’encontre d’Hillary Cinton pour avoir semé le chaos en Libye, l’accusant également d’avoir favorisé le terrorisme sur place. Ce dernier se base sur des emails envoyés par l’ancienne secrétaire d’État à certains de ses proches alliés. Dans ce contexte un peu particulier, al-Dam a donc décidé d’entamer une procédure juridique.

Clinton, visée par une plainte

En outre, celui-ci a fourni à ses conseils toute une batterie de documents encore inconnus, dans lesquels Clinton semble être incriminée. L’occasion pour lui de donner un peu plus de poids à son dossier. Pour rappel, Hillary Clinton s’est retrouvée dans une drôle d’affaire après que le New York Times ait confirmé qu’elle utilisait une adresse électronique personnelle, afin de recevoir et échanger des informations classées confidentielles.

La Libye, en guerre depuis 2011

Selon le clan Kadhafi, celle-ci serait en partie responsable du départ et de la mort du général Kadhafi, ayant entraîné une guerre civile en Libye. Depuis, le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj fait face aux troupes du maréchal Haftar. Depuis, des millions de personnes ont été déplacées alors que des milliers de civils ont d’ores et déjà trouvé la mort dans les violents affrontements.

À lire