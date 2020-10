En vue d’une alternance crédible et pacifique en 2021, un mouvement politique a été porté sur les fonds baptismaux, samedi 03 octobre 2020. Il s’agit de la plateforme “S’engager pour le Bénin” qui selon ses responsables est une plateforme de concertation qui n’est pas en concurrence avec les forces politiques de l’opposition en place au Bénin.

Pour eux, la situation politique que traverse le Bénin trouvera très bientôt un bout du tunnel. Ce sera, selon l’ancien argentier national, le commencement de l’aube nouvelle. “S’engager pour le Bénin” ne sera pas un mouvement à l’intérieur duquel, la lutte se fera uniquement sur les réseaux sociaux. “La lutte va se déplacer pour aller sur le terrain”, a rassuré Komi Koutché.

Pour ce faire, rappelle l’ancien ministre des finances de Boni Yayi, “il nous faut convaincre, nous organiser et agir“. Komi Koutché propose alors aux acteurs de l’opposition béninoise de laisser dans le passé les frustrations et taire les petites querelles. “Il n’y a rien qui puisse nous opposer“, a-t-il insisté.

Komi Koutché n’a pas manqué de s’adresser aux fonctionnaires de l’Etat, notamment les forces de défenses et de sécurité zélés et tout autre commis de l’Etat. “Renouez avec le peuple avant qu’il ne soit trop tard car le Bénin a sa culture et ses traditions“, leur a lancé l’ancien ministre.

L’appel de Komi et le cas Azannai

Face au régime en place, des actions beaucoup plus hardies en vue de la libération du peuple ont été annoncées. En priorité, l’occupation rationnelle du terrain afin de briser les barrières de la peur. Une rencontre avec tous les acteurs de l’opposition est prévue pour ériger des mesures barrières à la dictature. A l’assistance de Cotonou, des autres villes du Bénin et des capitales connectées au lancement du mouvement, Komi Koutché a rappelé que l’ancien ministre de la défense, Candide Azannai est tout sauf ce qu’on pense de lui. “Il est bel et bien de l’opposition”, a-t-il énoncé avant de conclure en ces termes, “Patrice Talon, c’est fini”.