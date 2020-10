La tragédie de Conflans-Sainte-Honorine, avait révélé aux acteurs de l’éducation nationale en France sur l’importance de ne pas minimiser, les débordements de violence, même verbales, entre élèves et professeurs. Surtout si ces altercations portaient sur des sujets à connotations religieuses. Ce jeudi, un média français révélait que la mort de Samuel Paty, avait donné une importance particulière à un autre incident, qui lui s’était déroulé à Toulouse, une semaine avant la tragédie de Conflans.

Dans un collège de la ville rose, une enseignante avait été prise à partie, insultée et menacée par ses élèves pour avoir évoqué dans l’un de ses cours, le « principe de la laïcité en France » et la problématique du port du voile. Les échanges lèves professeurs pendant ce cours avaient dérivé sur une comparaison entre la France et un pays arabe et tout de suite les choses avaient dégénéré.

Menacée, la professeure porte plainte

Dans ses démonstrations, la professeure avait eu à faire un parallèle entre la France, pays de droits et de liberté et l’Arabie Saoudite sous les contraintes et l’ex exigences de la charia. Seulement, des élèves assez réfractaires à ses propos n‘avaient pas manqué de faire comprendre à l’enseignante que « la charia, c’est mieux que la loi française ». Mais les choses ne s’étaient pas arrêtées là. Et l’enseignante était régulièrement apostrophée, insultée et menacée, notamment par des élèves qui eux n’avaient été du cours sur la laïcité.

L’enseignante en sus d’adresser une plainte à la direction de son établissement et aux responsables départementaux de l’éducation nationale, avait également porté plainte auprès des autorités policières de la ville. Une semaine après, à 700 km de là, à Conflans-Sainte-Honorine, un autre professeur se fait assassiner. Avec le concours de circonstances ayant conduit à la mort de Samuel Paty, très semblable à la pression qu’avait subie la professeure de Toulouse. Selon la presse plusieurs adolescents dans le cadre de la plainte, auraient été interpellés et interrogés.