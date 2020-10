Le ministère du numérique et de la digitalisation dote le Bénin d’une plateforme nationale de paiement électronique. Il s’agit d’un programme conçu pour être une concentration de solutions de paiement et destiné aux acteurs du secteur de la fintech au Bénin. Le lancement a eu lieu mercredi 14 octobre au Golden Tulip à Cotonou.

L’assistance a eu droit à la présentation d’une option de facilitation de paiement numérique au Bénin. « Cette plateforme est l’une des pièces maîtresses de la mise en œuvre et de la matérialisation de la vision du gouvernement qui est de faire du Bénin, le quartier numérique de l’Afrique de l’ouest», a déclaré le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

La plateforme nationale de paiement électronique est un condensé de solutions de paiement en ligne déjà existant et qui offrira un choix multiple aux consommateurs. « La plateforme permettra de rendre les solutions de paiement interopérables et par la même occasion, de remplir d’autres objectifs liés à l’inclusion financière», a insisté l’autorité ministérielle.

Le projet piloté par l’agence des services et systèmes d’information (Assi) vise à rendre l’administration béninoise performante et intelligente et s’inscrit dans le programme e-commerce qui propose une solution plus simple et plus fiable aux utilisateurs.