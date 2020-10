Avoir été contaminé par le Covid-19 est une bénédiction pour lui. C’est du moins en résumé ce qu’a affirmé le président américain par le canal d’une vidéo qu’il a enregistrée devant le bureau ovale à la Maison-Blanche ce mercredi 7 octobre. Il affirme avoir pu découvrir grâce à sa contamination des traitements très efficaces qui ont eu le mérite de le remettre sur pieds.

“Je me sens bien…”

« Je pense que c’était en réalité un don du ciel que je l’aie attrapé », a laissé entendre Donald Trump dans la vidéo. « Je veux que tout le monde ait le même traitement que votre président, parce que je me sens bien, je me sens parfaitement bien ! », a-t-il poursuivi. Son adversaire démocrate n’a pas tardé à le tacler sur cette nouvelle déclaration qu’il a faite sur la pandémie. Pour le candidat démocrate, le nombre de morts que cause la pandémie devrait amener le président à s’inquiéter.

Joe Biden critique cette déclaration

« Je pense que c’est une tragédie que le président parle du Covid-19 comme si c’était quelque chose dont il ne fallait pas s’inquiéter alors que plus de 210 000 Américains sont morts. », a notamment martelé Joe Biden. Notons que ce n’est pas la première déclaration à polémique de Donald Trump depuis qu’il a chopé le virus. Il y a quelques jours, ses détracteurs politiques ont estimé qu’il minimisait à nouveau l’impact de la pandémie quand il publiait sur Twitter : « N’ayez pas peur du Covid ».

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020