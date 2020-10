On ne la présente plus. Beyoncé est une star interplanétaire. A ses débuts dans la musique, l’interprète de « Single Ladies » a beaucoup travaillé avec son père Mathew Knowles. Celui-ci a été le manager des Girl’s Tyme , le groupe de chant de Beyoncé qui deviendra plus tard les Destiny’s Child. En 2003, il crée son propre label de disques : Music World Entertainment. MWE produit des stars de la musique américaine comme Michelle Williams, Sunshine Anderson et Kelly Rowland. Beyoncé et sa sœur Solange ont également signé sous ce label.

Matthew Knowles a vendu plus de 450 millions de disques dans le monde. C’est à cet homme expérimenté que MePlaylist a été confié. Il a en effet été nommé directeur mondial de la plateforme de streaming nigériane. Basé aux Etats-Unis il va diriger et exécuter toutes les initiatives mondiales de marketing et de communication de MePlaylist. « J’attends avec impatience mon nouveau rôle chez MePlaylist » dira t-il, après l’annonce de sa nomination. Le manager américain ajoutera que le mouvement Black Lives Matter doit être à la fois entrepreneurial et social avec une portée nationale et internationale.

” Notre objectif est de faire de MePlaylist une plateforme mondiale où tous les genres de musique seront représentés“

Il livrera ensuite sa vision pour MePlaylist. « Notre objectif est de faire de MePlaylist une plateforme mondiale où tous les genres de musique seront représentés et célébrés » a laissé entendre Mathew Knowles. Signalons que la plateforme de streaming est en peine expansion. Dans le communiqué de presse annoncantla nomination du père de Beyoncé, MePlaylist déclare avoir signé des accords “au cours des derniers mois avec plusieurs entités détenant des droits musicaux à travers le monde pour augmenter son catalogue de millions de titres» et est actuellement en pourparlers pour «ajouter des millions d’autres en la fin de l’année”. Mathew Knowles a rejoint MePlayslist tôt cette année.





