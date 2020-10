Le pilote d’un avion de chasse est décédé suite à un crash ce mardi 6 octobre. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir du communiqué rendu public par le ministère tunisien de la Défense. L’appareil «était en mission opérationnelle dans les profondeurs du Sahara de Remada», a fait remarquer le ministère de la Défense de la Tunisie dans le très court communiqué. Une enquête a été ouverte pour connaître les réelles circonstances de cet accident. L’enquête est en réalité constituée de deux parties.

Une enquête ouverte

Il s’agit dans un premier temps des travaux qui seront menés par commission technique qui déterminera les causes de l’accident. Par la suite, la justice militaire ouvrira, pour sa part, une enquête judiciaire. Rappelons que depuis que plusieurs actions ont été entreprises dans le but de lutter contre le terrorisme dans les régions sahariennes. Il s’agit des opérations de ratissage dans les régions montagneuses contre des djihadistes non loin des frontières de l’Algérie et de la Lybie.