« Les leaders qui ne sont pas intègres finissent très mal et deviennent des proies faciles à tous vents de rébellion ». C’est un vrai pavé jeté dans la marre des hommes politiques par Fructueux Sozonlin. Le mentor en leadership transformel attire l’attention des leaders et responsables politiques sur l’importance de l’intégrité qui doit être une qualité qui jalonne la vie d’un vrai leader. Ce chapitre 8 du livre « Devenir un leader accompli » est une véritable adresse aux hommes politiques dont les égarements spirituels et intellectuels font périr plusieurs nations.

« Si un chef d’Etat n’a pas la crainte de Dieu, son pays est en danger. Si le gouvernement n’a pas la crainte de Dieu, les ressources du pays et la liberté des citoyens sont en danger. Quand un père de famille ne craint plus Dieu, sa maison devient un lieu de désolation. Quand les jeunes rejettent le gouvernement de Dieu, ils empruntent le chemin large et spacieux de la perdition. Il nous faut la crainte de Dieu pour combattre la corruption, l’injustice sociale et la voracité des cadres au pouvoir. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est l’autoroute de l’intégrité ». Telle est la lumineuse conclusion à laquelle aboutit le mentor Fructueux Sozonlin aux termes du 8è chapitre de cet ouvrage riche en enseignements dont nous vous rapportons chapitre par chapitre le contenu.

Tout au long de ce chapitre intitulé « Le chemin de la destinée », le mentor a mis l’accent sur l’importance de l’intégrité dans le processus de construction d’un vrai leader. Pour lui, il est inutile de passer le temps à se former pour être un leader car Dieu n’a créé que des leaders. « Le leadership est lié à notre vie. Il n’est pas lié à une fonction mais il est un cheminement ». Mais ajoute-t-il, l’intégrité doit être un compagnon dans ce cheminement. Intégrité, ce mot sera analysé sur toutes les coutures dans ce chapitre.

« Les leaders qui veulent impacter leur génération doivent impérativement marcher dans l’intégrité. Vous pouvez avoir de grands talents, de grands diplômes, de l’argent et du pouvoir, mais si vous n’êtes pas intègre, vous ne serez jamais un bon leader », postule le mentor. Abram le père des croyants a bien dû se résoudre à cela quand Dieu lui a dit : « Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant moi et sois intègre. J’établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement ». L’intégrité permet à tout leader d’avoir de l’onction. Jésus Christ est lui-même a connu la tentation du satan dans le désert mais il a résisté, son intégrité et sa fidélité à Dieu l’ont sauvé.

« Nos leaders politiques sont en crise d’intégrité. Voilà pourquoi les jeunes ne veulent plus leur faire confiance. Beaucoup ignorent ce principe. Combien de leaders essaient de se maintenir au pouvoir en utilisant la ruse, les manipulations et les intimidations. La bible dit que leur mandat ne sera pas affermi, par la puissance militaire, ni par la répression ou les contacts avec le colon ; mais par l’intégrité du chef. Il n’y a vraiment pas d’autres moyens d’obtenir un mandat paisible », dit Fructueux Sozonlin. L’intégrité n’est pas une qualité avec laquelle on triche. L’intégrité protège tout leader. L’intégrité révèle l’état du cœur. En parlant du cœur, on s’intéresse aux motivations intérieures de l’homme. Et là-dessus, le mentor fait une déclaration capitale après avoir constaté qu’on promeut les leaders sur le plan professionnel, sur la base des diplômes, de l’intelligence en ignorant l’esprit et la mentalité : « Le jour où les tests de loyauté, d’intégrité seront considérés au même titre que les qualifications académiques, l’Afrique connaîtra un sérieux progrès ».

Très rassurant, il annonce que ces choses arriveront bientôt. « Un ministre qui n’a pas de grands diplômes mais qui est loyal cherchera à collaborer avec les cadres de son département, dans un esprit d’humilité. Son exemplarité et son intégrité feront de lui, un leader transformationnel, le type de leader qui peut booster les choses », enseigne le mentor. Il finit en mettant l’accent sur la crainte de Dieu « L’Afrique a besoin de leaders qui craignent Dieu. J’ai appliqué mon cœur à la sagesse et j’ai cherché pendant longtemps le remède à l’injustice et à la corruption qui gangrènent l’économie de mon pays. Et j’ai découvert un vieux remède très efficace : la crainte de Dieu ». Plus qu’un postulat, c’est bien une prophétie pour la classe politique.

