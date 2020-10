La structure sociale dans les traditions africaines était déjà suffisamment évoluée depuis des siècles pour avoir mis en place tout un mécanisme oral qui garantit la pérennisation l’éducation, des cultures et des cellules familiales. Chez les peuples africains, l’éducation est le pilier de la structure sociale mise en place et une grande responsabilité des parents comme des aînés. Ceci est un autre proverbe Swahili souvent exprimé en anglais sur la toile : « Slowly is indeed the way to walk» ou en langue d’origine swahili : « Taratibu ndiyo mwendo ». Dans l’éducation, tout s’enseigne depuis les valeurs morales aux gestuels, grands chapitres de l’expression non verbale. Parmi les paramètres du non verbal, il y a différents éléments dont la démarche appelée ici la façon (manière) de marcher qui est observée.

Dans le cadre de ce proverbe le terme « lentement » est utilisé pour préciser l’importance d’être calme dans la manière de marcher ou de se déplacer même si l’individu est solidement bâti. Le fait d’utiliser une démarche « lente » ou calme plutôt est donc très importante et fortement recommandée. Une telle démarche peut illustrer la bienséance, le respect, la noblesse (royauté), l’élégance, la féminité réservée (pour une femme vertueuse), le culte, la sagesse, etc. En effet, les africains très tôt apprennent le respect des aînés de leur communauté surtout dans le contexte où la cellule familiale est assez élargie ou groupe social d’appartenance.

Aujourd’hui tous ces gestuels sont plus prononcés lors des salutations ou dans certains groupes ethniques ou lors de cérémonies importantes. Ainsi, la force d’une personne ou son caractère ou ses émotions ne doivent pas transparaître dans sa démarche sinon elles risquent de transmettre un message négatif d’un individu mal éduqué. La bonne éducation transparaît dans le comportement, le gestuel non verbal et la manière de marcher aussi. Il n’est pas rare de voir les plus jeunes surtout éviter de s’agiter ou avoir des gestes brusques vis-à-vis de leurs aînés par exemple sinon ils risquent des réprimandes. De plus, en marchant plus vite, il y a de fortes chances que l’individu empressé dans sa démarche risque de tomber douloureusement.

Avec ce proverbe, les sages tiennent à mentionner à l’interpellé, à leurs héritiers et ceux qui l’entendent certes qu’il est important de marcher calmement. Et, de rappeler également que cela représente un signe de sagesse entre les membres de la société tout en faisant abstraction de richesse ou pauvreté, d’amour parfois, afin de maintenir le respect.