Le thé est l’une des boissons et représente l’une des activités économiques les plus importantes au monde. Les statistiques de sa consommation rejoint celles des autres boissons appréciées dans le monde comme le café, le chocolat, les boissons gazeuses et l’alcool. Dans la famille de thé, le thé noir se distingue. Le thé noir fait partie de la grande variétés de thé depuis des centenaires. Le thé noir est fabriqué à partir de feuilles de thé certes, mais suffisamment oxydées d’où la couleur noire qui les caractérise.

Le thé noir est effectivement issu de l’oxydation totale des feuilles du théier. Sous l’effet de cette oxydation, les feuilles deviennent effectivement plus sombres et même avec des reflets dorés. C’est le même processus chimique que le thé vert souvent mais avec une phase de plus tel l’effet d’un avocat ou d’une banane qui noircit à l’air libre. Contrairement au thé vert, le thé noir fermente totalement et se conserve plus longtemps jusqu’au niveau de sa saveur. Le processus de fermentation plus long que celui du thé vert se fait en laissant les feuilles de camellia sinensis ou thea sinensis reposer dans un espace chaud et humide, avant d’être réchauffées avant d’être flétries et le roulées pour stimule l’oxydation.

Composition végétale et production

Le thé noir est fabriqué avec le théier le plus connu au monde, le camellia sinensis ou thea sinensis de la famille des theaceae aux vertus incroyables si bien que certains adeptes la traite de médecine douce. Le camellia sinensis est une formation végétale vivace de feuilles persistantes en croix. Cet arbuste pousse naturellement dans les milieu chauds mais n’excède pas plus de 15 m de hauteur. Par contre c’est une plante incroyable car sa durée de vie peut dépasser 100 ans ! Très connu pour être cultivé au Moyen-Orient ou en Asie, beaucoup ignorent que camellia sinensis se retrouve largement cultivé aussi en Afrique dans plusieurs pays comme le : Kenya, Cameroun, Nigéria, Ouganda et Malawi.

Forte concentration en principes actifs et nombreuses vertus médicinales

Plusieurs chercheurs comme Olaniyi et al. (2014) affirment que la quantité de produits chimiques précieux trouvés dans le thé de camellia sinensis est déterminée à 700 composants dont la plupart est liée à la santé humaine. On distingue : des tanins, des flavonoïdes, des acides aminés, des vitamines (C, E et K), de la caféine, des polyphénols, des polysaccharides etc. (Mondel et al., 2007). Ainsi, le thé noir est recherché pour son goût exceptionnel crémeux, riche et astringent. Riche en caféine, le thé noir permet de booster le système immunitaire donc réduit la fatigue chez la personne qui en consomme régulièrement sans excès. Il aide aussi à stimuler la mémoire, le rajeunissement des cellules, la microflore intestinale ce qui est bon pour les troubles digestifs ou intestinaux.

Ce thé est connu pour son efficacité sur des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension pression artérielle, prévenir les accidents vasculaires cérébraux et baisser le taux de glycémie élevé chez les diabétiques. Par ailleurs, grâce aux antioxydants présents dans le thé noir et bien d’autres propriétés biologiques actives, les sujets humains peuvent baisser leur poids corporel et. Ce thé contribue aussi à protéger les membranes cellulaires des préjudices oxydatifs qui pourrait leur arriver et reste efficace dans la prévention des caries dentaires. Vous disposez d’une bonne alternative au café. À votre santé !