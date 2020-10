Dans l’attente de son récépissé de reconnaissance légale, le parti ‘’Les Démocrates’’ semble déjà dans la posture d’une formation politique qui vise le graal. Et cette posture est bien assumée par le président du parti Eric Houndété qui ce mardi 20 octobre 2020 ne s’est pas caché pour afficher l’intention de sa formation. Il a précisé que «la Flamme du Parti Les Démocrates, sur fond de sursaut patriotique s’est levée pour éclairer et baliser la route afin de conduire dans la foi, la paix, la détermination et la concorde nationale notre marche vers un lendemain meilleur conformément aux acquis inaliénables de notre mémorable Conférence nationale de février 1990 ».

Ceci, afin que «la longue nuit faite de désillusion, de tristesse, de cauchemars, de deuil qui s’est abattue sur le Bénin n’abîme pas pour longtemps encore les pas des vaillants citoyens de notre pays ». Et fort de ses idéaux fondateurs et suivant son idéologie, la social-démocratie, le parti s’appuie sur le pluralisme politique et social afin de se positionner «comme une alternative crédible pour conduire notre peuple vers une aube véritablement nouvelle que nous appelons de tous nos vœux ». Pour ce fait, il lance un vibrant appel à tous les militantes et militants du parti ‘’Les Démocrates’’, aux forces politiques soucieuses de l’avenir de la démocratie dans notre pays, où qu’ils se trouvent et au peuple béninois tout entier pour qu’ils se débarrassent de la psychose de peur «afin d’arracher leurs droits civils et politiques des mains des oppresseurs ».

Eric Houndété soutient que cette psychose de peur que la Rupture a instaurée fait partie de sa stratégie pour s’éterniser au pouvoir. Alors, «disons ensemble halte à cette pratique anti démocratique ». Il relève qu’en s’offrant pour aider à la création d’une plateforme fédératrice de toutes les forces vives de la Nation, «le chantier prioritaire et urgent du Parti les Démocrates est le rétablissement et la consolidation, au Bénin, de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés fondamentales ».

Renouer avec ses valeurs

Il est question à court terme, «de mettre par des voies légales un terme au régime dictatorial qui règne au Bénin depuis bientôt cinq ans ». Le parti entend recentrer les actions de développement socio-économiques sur le citoyen béninois. Aussi veut-il restaurer les valeurs morales, intellectuelles et culturelles qui ont jadis fait la grandeur du peuple béninois. Et pour y arriver, «Les Démocrates s’engagent fermement à se donner les moyens de conquérir le pouvoir d’Etat par les voies à la fois légales et légitimes ». «La démocratie béninoise en souffrance et même en agonie aux mains impures des oppresseurs ne mourra pas. Le sacrifice des pères fondateurs de l’historique conférence de février 1990 ne sera pas vain », insiste l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Eric Houndété. Le ton est donné, reste à voir si les actions à venir vont conduire le parti au graal.