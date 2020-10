Il s’agit d’un exercice annuel de combat aérien organisé par le 1er Régiment d’Artillerie de Bourogne, dans le Territoire de Belfort. L’exercice durera 10 jours, et a déjà débuté ce lundi 12 octobre et prendre fin le jeudi 22 octobre. Il engagera une dizaine d’hélicoptères de combat et plus de 400 militaires de cinq différents pays, la France, l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que sept unités de l’armée de Terre qui vont s’entraîner tous ensemble.

Durant ces 10 jours, les sections mortiers, les équipes d’observateurs, les contrôleurs aériens avancés du Royal Artillerie et les troupes de manœuvres participantes s’entraîneront dans leur cœur de métier. Ils expérimenteront de nouvelles procédures et savoir-faire innovants dans un environnement tactique. Les entraînements se dérouleront entre autres à la Citadelle de Belfort et dans les environs de Baume-les-Dames.

Un raid aérien d’artillerie avec tirs réels

Dénommé Royal Black Hawk, un raid aérien d’artillerie avec tirs réels entre Belfort et le camp de Valdahon à l’Est de Besançon, mettra fin à l’exercice de cette année 2020. Ce sont au total six hélicoptères américains qui prendront part à l’exercice à savoir, deux Apache, deux Chinook, et deux Black Hawk. Egalement, deux Caïman et deux Tigre du 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat prendront part à l’exercice.

À lire