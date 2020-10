L’essentiel des recommandations de la sagesse ne repose pas que sur les grandes traditions spirituelles en Afrique mais énormément sur l’apprentissage des leçons de la vie au cours du temps, des journées et des années. L’expérience des anciens est alors faite d’évènements, d’épreuves, de luttes physiques comme morales, de faits marquants, d’observations régulières de phénomènes ou comportements et d’échanges verbaux qui offrent multiples formations ou apprentissages à ceux qui les vivent. La question d’expérience est souvent en relation avec le monde extérieur, soit l’environnement ou milieu dans lequel se retrouve le sujet concerné, mais cette expérience peut également être reliée avec le monde intérieur.

Souvent, cela prend beaucoup de temps, différentes interactions et peuvent se répéter plusieurs fois jusqu’à révéler un axiome ou une théorie infaillible sur lesquels se repose une personne ayant connu autant pour conseiller sa communauté. Ainsi, un individu qui a vécu autant d’expériences a généralement un âge raisonnablement supérieur à la moyenne ou légèrement supérieur à celui de la personne qu’il conseille. En anglais ce proverbe se traduit comme ci : « experiences is used as stet for elders» mais dans l’expression d’origine en langue Yoruba c’est plutôt « Iriri ni je awọn lilo bi a ti ṣeto fun awọn alàgba »

La mention de repère dans cette expression sert à exprimer comment les expériences sont des références qui agissent comme des marques indélébiles importantes. Ils permettent aux plus âgés de mieux s’orienter par rapport à une situation ambiguë, conflictuelle ou contraignante à gérer. Avec ce proverbe, les sages tiennent à rappeler à l’interpellé ou à leurs héritiers et ceux qui les écoutent que leurs sages conseils ont bel et bien une origine qui est l’expérience. C’est cette expérience qui leur sert de repère pour fournir à leurs descendants ou leur communauté de sages conseils ou des résolutions à leurs problèmes. Et ce sont ces expériences qui inspirent les recommandations des aînés et les proverbes développés sur ce continent depuis des générations.