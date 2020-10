Il y a un mois, la Turquie avait joué la carte de l’apaisement en Méditerranée orientale en retirant son navire de recherche gazière des eaux grecques de Kastellorizo , qu’elle dispute avec la nation hellénique et Chypre. Cette action en faveur de la paix n’aura duré que 4 semaines puisqu’on apprend que le pays d’Erdogan a repris ses opérations de prospection gazière en Méditerranée orientale. Le navire Oruc Reis, a repris la direction de Kestellorizo. Ce qui a une fois de plus irrité Athènes.

“Nous exigeons que la Turquie cesse cette provocation délibérée“

Il a déjà fait savoir qu’il n’y aura plus de dialogue avec la Turquie tant que son navire sera en Méditerranée orientale. Ankara compte mener ses explorations gazières jusqu’au 22 octobre. Les Etats-Unis voient d’un mauvais œil le retour du navire turc dans la région. Washington demande à Ankara de cesser sa « provocation délibérée ». La porte-parole du département d’Etat a été claire : « Nous exigeons que la Turquie cesse cette provocation délibérée et entame immédiatement des pourparlers préliminaires avec la Grèce ».

Selon Morgan Ortagus, ni les menaces, l’intimidation, la coercition et les manœuvres militaires ne résoudront les tensions en Méditerranée orientale. Les Etats-Unis n’approuvent donc pas le retour du navire turc dans les eaux discutées avec la Grèce et Chypre. Cela « complique délibérément la reprise de discussions essentielles entre la Grèce et la Turquie » a indiqué Washington.

