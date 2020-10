Les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus continuent de se faire ressentir dans le monde. En effet, en plus du nombre sans cesse croissant de morts enregistrés à cause du Covid-19, ce virus est à la base du licenciement de beaucoup de personnes. Au Canada, la structure Loto-Québec a annoncé le licenciement de plusieurs milliers de ses employés. Cette décision est liée à la baisse drastique des services et de l’offre dans les établissements de jeux.

Des mises à pied temporaires…

«La Société est consciente des impacts vécus par les employés touchés et c’est à contrecœur que Loto-Québec a dû procéder à des mises à pied temporaires», a fait savoir Marisol Schnorr la porte-parole de la structure. Il s’agit de la deuxième vague de licenciement enregistrée au sein de Loto-Québec depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Au total, 4271 salariés chez Loto-Québec ont momentanément perdu leur emploi.

Moins de 30% du personnel maintenu

L’entreprise n’a ainsi maintenu que moins de 30 % de son personnel en cette période de pandémie. Suite au niveau d’alerte donné dans la région de Charlevoix par les autorités du pays, les établissements de jeux dans la région ont mis une pause à leurs activités. Rappelons que les casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Charlevoix ainsi que les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières ont tous été fermés.