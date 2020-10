L’organisation mondiale des douanes (Omd) a présenté mardi 06 octobre dernier au cours d’un webinaire, le rapport de l’opération Stop mise en oeuvre dans 99 pays. Le Bénin est classé 13ème sur 99 pays grâce aux performances de la douane en matière de lutte contre les faux médicaments et autres produits, équipements ainsi que matériels médicaux illicites notamment contre le Covid-19.

De très bons résultats à l’actif de la douane béninoise. Sous l’autorité du directeur général Charles Sacca Boco, l’administration douanière gravie les hautes marches et se positionne parmi les meilleures au plan mondial en matière de lutte contre le trafic de médicaments et d’équipements médicaux utilisés contre la pandémie de Covid-19.

En effet, du 11 mai au 12 juillet 2020, une opération d’urgence mondiale dénommée Stop contre le trafic de produits médicaux utilisés dans la lutte anti-Covid-19 a été lancée par l’organisation mondiale des douanes. Au bout du processus, les administrations douanières des 99 pays ont dénombré 1683 interceptions, soit plus de 300 millions d’unités de médicaments, plus de 47 millions d’unités d’équipements médicaux et 2,8 millions de litres de gel hydroalcoolique.

L’opération a permis à la douane béninoise de mettre en valeur les moyens techniques et adéquats à elle fournis par le gouvernement dans la lutte contre les faux médicaments. Un couronnement d’efforts qui hisse le Bénin 13ème sur 99 pays.