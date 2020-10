Après la longue trêve due à la pandémie du coronavirus, revoilà les Ecureuils du Bénin qui rechaussent les crampons pour un match amical international. Et c’est Lisbonne à l’Estadio Pina Manique en Portugal, ce dimanche 11 octobre 2020 que l’équipe du Bénin reprend service par un rendez-vous avec les Panthères du Gabon. Et cette 11è confrontation entre ces deux équipes se joue dans un contexte de la COVID-19 qui a empêché deux joueurs Béninois de répondre à l’appel du technicien Français Michel Dussuyer.

Anaane Tidjani (Turquie) et Marcellin Koukpo (Algérie) sont absents pour faute d’obtention de visa tout comme le capitaine de l’équipe gabonaise, Pierre Emerick Aubameyang. Les Ecureuils du Bénin qui ont eu cinq jours de regroupement à Chantilly en France ont rejoint Lisbonne dans la soirée de ce vendredi 9 octobre sans leur capitaine Stéphane Sessègnon (sans club) qui n’a pas été appelé par l’entraineur. Mais, le groupe de Dussuyer s’apprête à disputer cette rencontre avec quelques certitudes. D’abord, c’est une équipe des Panthères décimée qui va se présenter cet après-midi à l’Estadio Pina Manique de Lisbonne. En plus de leur capitaine, les Panthères vont se passer de Mario Lemina, Louis A. Autchanga, Jean Noël A, André Biyogo Poko et Gilchrist Nguema. Ensuite, le Bénin n’a plus perdu face au Gabon depuis 16ans.

Une bonne série

La dernière défaite des Ecureuils face aux Panthères remonte au 03 octobre 2004 (amical, Gabon 2-0 Bénin). Depuis, les Ecureuils ont enchaîné trois matchs sans défaite (2 nuls en 2007 et 2009 et une victoire en 2017). Enfin, l’équipe du Bénin a une constance depuis le retour du technicien Français, Michel Dussuyer. Les Ecureuils encaissent moins d’un but par match et dans le même temps, inscrivent aussi moins d’un but par match en moyenne (18 matchs, 17buts marqués et 17 buts encaissés). Mieux, le Bénin a livré 18 matchs pour six victoires, sept nuls et cinq défaites.

Léger avantage pour le Gabon



Toutefois, les nouvelles des précédentes confrontations entre les deux équipes ne sont pas reluisantes pour l’équipe du Bénin. En 10 confrontations, il faut noter cinq victoires gabonaises, trois nuls et seulement deux victoires béninoises. Plus encore, lors de ces confrontations, le Bénin a encaissé 25 buts contre seulement 9 buts inscrits. C’est dire que trois ans après, les retrouvailles de ce jour vont se faire avec beaucoup d’incertitudes. On ne sait pas dans quel état de forme Dussuyer a retrouvé ses joueurs après la trêve forcée. Du côté gabonais, en plus de l’état de forme, on ne sait pas comment l’équipe va évoluer avec autant d’absence dans ses rangs. De toutes les façons, pour les deux entraineurs, le plus important c’est de faire une revue de troupe avant de disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2020 qui va se jouer en 2021.

Les Confrontations en le Bénin et le Gabon

22 Décembre 1996

Bénin 3-3 Gabon

26 Septembre 2003

Gabon 4-0 Bénin

03 Octobre 2004

Gabon 2-0 Benin

21 Août 2007

Bénin 2-2 Gabon

11 Août 2009

Bénin 1-1 Gabon

10 Octobre 2017

Gabon 0-1 Bénin

Dimanche 11 Octobre 2020

Gabon ?-? Benin

