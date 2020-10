27 ans après son assassinat, justice vient d’être faite à l’ancien président burundais Melchior Ndadaye. Reconnu coupable pour le meurtre, Pierre Buyoya, également ancien président du Burundi, actuel haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné par contumace à la prison à perpétuité ce lundi 19 octobre 2020. Il a été condamné pour « attentat contre le chef de l’État, attentat contre l’autorité de l’État et attentat tendant à porter le massacre et dévastation», selon le texte de la décision rendue par la Cour suprême.

Egalement, dix-huit autres hauts responsables militaires et civils proches de Pierre Buyoya, ont été condamnés à la même peine. Pour le même crime, trois autres personnes ont écopé de 20 ans de prison pour « complicité». Dans le rang des accusés, seul l’ancien Premier ministre de transition, Antoine Nduwayo, a été acquitté. Au cours du procès qui a conduit à ces condamnations, seuls cinq accusés étaient présents à savoir : quatre hauts gradés tutsis à la retraite et Ildephonse Mushwabure, un général de police en activité.

Premier président démocratiquement élu

Tout comme Pierre Buyoya, les autres accusés sont tous à l’étranger. Ils étaient visés depuis novembre 2018 par un mandat d’arrêt international émis par le pays suite à l’arrestation des quatre anciens hauts gradés tutsis, incriminés de figurer parmi les coupables du meurtre l’ancien président. Premier président démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à accéder au pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné en octobre 1993 lors d’un coup d’État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l’armée.

La guerre civile consécutive à sa mort, s’est arrêtée grâce à l’accord de paix signé en 2000 et des accords de cessez-le-feu. Ils ont instauré un partage du pouvoir entre la majorité hutue et la minorité tutsie. Des accords qui ont accordé une immunité à l’ancienne armée dominée par la minorité tutsie, et la rébellion hutue aujourd’hui au pouvoir.