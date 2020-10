Les réactions ne cessent de pleuvoir après la fameuse rencontre qui a eu lieu vendredi dernier entre le Chef de l’Etat du Bénin, Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations syndicales. La question des dettes laissées par le régime de Boni Yayi emballe la toile et fait réagir l’ancien Préfet du Littoral, Modeste Toboula.

Bonne occasion pour le tonitruant ancien préfet du Littoral, Modeste Toboula de faire son come-back politique. A la faveur de la sortie de l’ancien Président Boni Yayi sur les 15 milliards de dettes laissées par son régime qu’il dit ne pas reconnaître sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, Modeste Toboula, syndicaliste à l’époque contredit.

Le préfet le plus connu des béninois alors secrétaire administratif de la coalition des organisations syndicales de l’administration publique (Cosynap) n’a pas tardé à laisser un mot sur sa page Facebook. « En prenant les dettes issues de la revalorisation du point indiciaire de 25%, au profit des travailleurs du Ministère des finances à la suite de l’affaire Dangnivo, le régime Yayi avait bel et bien laissé des dettes », a précisé Modeste Toboula.

A en croire l’ancien Préfet du Littoral, des disparités s’observaient déjà d’un ministère à un autre quant à la répartition des primes de motivation. « Nous avons en son temps réclamé l’harmonisation des primes au sein de l’administration publique. Le reversement opéré en son temps a gonflé l’effectif de la fonction publique », fait remarquer Modeste Toboula.