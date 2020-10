Le drame était arrivé le 25 juillet dernier. Aux USA, une texane décédée dans un avion commercial en stationnement avait en réalité le coronavirus. L’information a été rendue publique il ya quelques heures par les autorités après les résultats d’autopsie de la femme. La victime âgée d’une trentaine d’années est subitement morte en plein vol au grand dam de sa famille.

Selon les autorités, difficile de dire si la femme savait qu’elle avait contracté le virus. D’après eux, elle avait d’autres maladies sous-jacentes qui combinées au coronavirus ont précipité sa mort. Elle avait eu des difficultés pour respirer et avait reçu une assistance respiratoire en vain. Les autorités le martèlent : “Il n’y a pas de limite d’âge avec la COVID-19.“

D’autres informations ont été gardées secrètes pour préserver la vie privée de la victime et de sa famille. Au Texas, il y a 15% de plus de cas qu’il y a deux semaines. Et les statistiques signalent des milliers de cas par jour.