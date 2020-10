Mauvaise nouvelle pour Donald Trump à quelques semaines des élections présidentielles. La Cour d’appel fédérale a interdit l’utilisation de 3,6 milliards de dollars destinés à l’armée pour le financement du mur à la frontière des Etats-Unis avec le Mexique. La déclaration de l’urgence nationale par le président américain dans le but de récupérer les fonds alloués aux constructions militaires pour financer son mur, est illégale, selon la juridiction fédérale dans une décision rendue vendredi le 09 octobre . C’est un camouflet pour Donald Trump qui tenait coûte que coûte à construire ‘son’ mur, une promesse de campagne.

Le jugement de la Cour d’appel est très bien accueilli par un avocat de haut niveau du National Security Project de l’ACLU. Pour Dror Ladin, « les tribunaux ont une fois de plus confirmé ce que tout le monde sait : la fausse « urgence nationale » de Trump n’était qu’un prétexte de plus pour cibler les immigrants et les communautés frontalières ». L’homme a par ailleurs invité le président à capituler. « Il est plus que temps que Trump renonce enfin à tenter de piller le budget fédéral pour son projet inutile et illégal » a déclaré l’homme de droit.

Son combat pour “son” mur

Rappelons que le président américain est allé à l’affrontement avec le Congrès pour avoir le droit de construire “son” mur. En effet, il voulait faire valider par l’institution plus de 5 milliards de dollars pour son entreprise. Mais le Congrès s’y est opposé. Le bras de fer né de cette mésentente a paralysé l’administration américaine pendant plus d’un mois.

Les deux parties parviendront finalement à un accord de 1,375 milliards de dollars pour la construction d’une barrière à la frontière américano-mexicaine. Insatisfait, le numéro 1 va proclamer l’urgence nationale en février 2019 afin de détourner les fonds de l’armée pour réaliser sa promesse de campagne. Cette procédure exceptionnelle lui permettait de passer outre le Congrès.

