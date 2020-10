Au Niger, un Américain a été enlevé par des individus non identifiés. L’annonce a été faite à la presse par le préfet du département de Birni Nkonni, Ibrahim Abba Lelé. L’enlèvement a eu lieu au Sud du pays à Massalata à 400 km à l’Est de la capitale nigérienne. Selon les précisions du préfet du département de Birni Nkonni, il s’agit du fils d’un missionnaire qui a élu domicile dans le pays «depuis plusieurs années».

Enlevé dans un jardin

La victime «a été enlevée dans un jardin dans la périphérie de Massalata». Aucun autre détail n’a été rendu public sur les circonstances de cet enlèvement. Cette situation vient ainsi rallonger la liste du nombre de ressortissants américains enlevé par des ravisseurs au Niger. Il y a environ quatre ans, Jeffery Woodke a été enlevé à Abalak au Niger. Il serait toujours aux mains de celles et ceux qui l’ont enlevé.

Un autre Américain enlevé depuis 4 ans

Il y environ un an, le président nigérien a assuré que ce dernier serait toujours en vie et surtout en bonne santé. D’autres informations font état de son transfert au Mali. Rappelons que l’enlèvement de cet Américain intervient quelques semaines après la libération de certains otages au Mali. Il s’agit de l’humanitaire française Sophie Pétronin et de deux autres Italiens.