C’est une nouvelle qui va probablement ravir les manifestants EndSARS. La police nigériane s’apprête à renvoyer 37 ex agents de cette escouade spéciale de lutte contre le vol, aujourd’hui dissoute. Des poursuites judiciaires seront également engagées contre 24 de ses anciens membres pour fautes professionnels. C’est du moins ce qui ressort des conclusions d’un rapport d’un groupe spécial présidentiel mis en place par le gouvernement fédéral en 2018 dans le cadre de la réforme de l’unité controversée.

Surveiller étroitement les officiers nouvellement recrutés

En remettant le rapport du panel présidentiel à l’organe de régulation de la police nigériane, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l’homme l’a exhorté à rapidement mettre en œuvre ses conclusions. Notons qu’il n’y a pas que les radiations et les poursuites judiciaires que ce document ordonne. Il fait également injonction à l’inspecteur général de la police de dévoiler l’identité des 22 agents impliqués dans les violations des droits humains de citoyens innocents.

La police devra par ailleurs s’assurer que des personnes compétentes et professionnelles sont recrutées par elle. Une surveillance étroite des officiers nouvellement recrutés doivent être de mise afin que le peuple nigérian n’ait plus à subir les dérives constatées au niveau de l’escouade aujourd’hui dissoute, ajoute le document. Signalons que dix officiers supérieurs de la police nigériane avaient été démis de leurs fonctions et neuf autres, dégradés.