Le pasteur nigérian Enoch Adeboye a profité de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance du Nigéria pour lancer un appel à l’endroit des autorités du pays. Pour lui, la plus grosse économie de l’Afrique de l’Ouest s’expose à un risque de sécession si les dispositions idoines ne sont pas prises. Il justifie ses affirmations par les crimes et insurrections qui règnent dans certaines régions du Nigéria.

Fusionner le système britannique et américain

L’homme de Dieu estime que la seule solution possible face à ce danger qui guette le pays est une profonde restructuration. Le responsable de l’Église chrétienne rachetée de Dieu propose qu’il y ait une fusion entre le style de gouvernement britannique et le système de gouvernement américain pour ouvrir la voie à l’avenir du Nigéria.

Restructuration ou sécession?

«Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un système de gouvernement qui créera ce que j’appellerai les États-Unis du Nigéria? Laisse-moi expliquer. Nous savons tous que nous devons nous restructurer. C’est soit nous restructurons, soit nous rompons, vous n’avez pas besoin d’être un prophète pour connaître celui-là. C’est certain – restructurer ou nous rompons. », a-t-il laissé entendre lors de cet événement organisé conjointement par l’Église chrétienne rachetée de Dieu et le Nehemiah Leadership Institute. L’homme de Dieu a mis l’accent sur la nécessité et surtout l’urgence de procéder à cette restructuration.