La puissance de l’oral en Afrique est unique au monde d’autant plus qu’elle a bravé l’épreuve du temps depuis des siècles. En effet, la place de la parole au sein des communautés africaines est incontournable car, c’est elle qui enseigne, qui transmet le savoir, qui transmet l’amour, qui maintient la culture, qui réunit les membres de la société lors des cérémonies comme des activités les plus banales et qui établit les liens commerciaux au-delà des multiples langues existantes dans le grand continent et au-delà.

Les anciens sont conscients du grand rôle de la parole et de ses pouvoirs également car ils ont établi très tôt le lien étroit entre la parole, la pensée et leur impact sur la psychologie ou la santé de celui qui parle ou qui entend. Ainsi, chaque prise de parole, la parole a le pouvoir d’appliquer les principes fondamentaux de la vie et d’avoir un impact socio sanitaire important. En évoquant la bouche dans ce grand proverbe béninois, les sages rappellent que c’est avec cet organe que les êtres-vivants émettent les sons dans un ordre précis qui vont composer les paroles que l’interlocuteur entend.

Puis, c’est l’agencement des mots selon une organisation raisonnée qui formera les proverbes qui apportent tant à l’éducation et l’édification des esprits : un véritable art oratoire. Effectivement, ce sont ces sages paroles bien construites qui vont réduire les différents états de désespoir, d’ennui, de découragement ou même des troubles dus à la dépression. Grâce à leur puissance positive sur le mental, les sons émis de la bouche parviennent à requinquer ou revivifier les personnes qui l’entendent. Mais plus encore, ces paroles ont ainsi le pouvoir de guérison grâce à l’effet placebo et les nouvelles orientations mentales que se donnent les personnes concernées. En revanche, il faut faire attention à la mention de l’arc qui s’en suit. L’arc est un outil de chasse ou de défense qui permet à l’aide d’une flèche de transpercer la proie ou de l’ennemi pour l’immobiliser, ou blesser ou tuer carrément. Certes, la parole positive et revivifiante est positive mais dans le cas contraire, elle produit aussi l’effet contraire de : destruction.

Elle peut aussi servir de support comme l’arc pour la flèche pour infliger de la peine, décourager, de la solitude ou la tristesse chez la personne qui est affectée. Par exemple, les mauvaises incantations sont des composantes orales qui affligent par un acte invisible la vie de la personne affectée ou l’exposent à la malchance ou la déprime. Par ailleurs, plusieurs groupes musicaux ont véhiculé ce message autrement comme le groupe Poly-Rythmo du Bénin et Awilo Longomba sous le slogan : « trop parler c’est maladie » parce que l’excès dans la formulation de paroles peut aussi encourager la personne à créer des problèmes interpersonnelles dans la société.

Ainsi, on peut assister à une déconstruction des relations auparavant stables ou des familles ou l’éloignement les individus. C’est la raison pour laquelle il n’est pas rare d’entendre les sages répéter de surveiller nos paroles ou de tourner 7 fois la langue avant de parler. La véritable signification de ce proverbe est qu’il faut surveiller ses paroles car elles peuvent être destructrices de vies, de biens ou déprimantes. Ainsi, à chaque prise de parole les héritiers et les héritières sont invités à surveiller l’arc de leur bouche afin de ne pas sortir des paroles destructrices ou négatives sur leurs prochains.

