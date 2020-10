Le chef de l’Eglise catholique, le Pape François, a critiqué le capitalisme dans la période post-pandémique. Dans son encyclique intitulé Fratelli Tuti, il a montré les limites de l’économie de marché, qui selon lui, ne peut pas venir à bout de tous les problèmes. « Le marché à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes, même si on nous demande de croire ce dogme de la foi néolibérale » a-t-il laissé voir.

Des théories se présentant comme uniques solutions aux problèmes de la société

D’après le successeur de Saint-Pierre, le concept du capitalisme recourt notamment aux théories magiques, se présentant comme uniques solutions aux problèmes rencontrés par la société. Le Pape François a estimé que cela ne « résout pas les inégalités qui donnent naissance à de nouvelles formes de violence menaçant le tissu social ». En outre, tout au long de son encyclique, l’évêque de Rome a abordé d’autres questions qui font l’actualité du monde.

« La tradition chrétienne n’a jamais reconnu le droit à la propriété privée »

Parmi celles-ci, se trouve le racisme qu’il a d’ailleurs qualifié de « virus qui mute rapidement et, au lieu de disparaître, se cache et se cache dans l’attente ». L’autre question abordée par le Pape François est celle de la propriété intellectuelle. « La tradition chrétienne n’a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme absolu ou inviolable et a souligné la finalité sociale de toutes les formes de propriété privée » a-t-il fait comprendre.