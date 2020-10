Il n’y a pas meilleur leadership qui ne vient pas de Dieu. Dans ce 9è et avant dernier chapitre du livre « Devenir un leader accompli », le mentor Fructueux Sozonlin revient sur l’essence divine du leadership. Dieu a établi l’homme comme leader sur la terre en lui donnant la suprématie sur tous les autres vivants. Seulement, cette hégémonie ne sera maintenue que lorsque l’homme reste en connexion avec celui de qui il en a bénéficié. Alors, l’obéissance à Dieu, la bonne gestion de tout ce qu’il nous a laissé, la repentance deviennent des exigences pour faire un bon leader.

L’homme a été créé à l’origine pour régner sur la terre. « Nous avons été dotés à l’origine de cette capacité de leadership », précise d’entrée Fructueux Sozonlin, expert en leadership transformationnel. Dans son développement, il affirme que Dieu a confié l’administration terrestre aux hommes. « Quand il doit accomplir sa volonté sur la terre, il est obligé de trouver un homme selon son cœur, un homme qui lui est soumis, à travers qui il peut agir sur la terre. Il s’implique dans nos affaires seulement quand nous l’invitons ». Ce faisant, Dieu établit une autorité terrestre par procuration. Il n’intervient pas lui-même, il le fait le truchement des hommes.

« Pendant que nous sommes sur la terre, nous pouvons décider de ce que nous voulons mais il arrivera un temps où, nous devons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Ce que Dieu attend de nous, c’est que nous soyons de bons intendants », affirme-t-il. Etre de bon intendant, cela suppose une bonne gestion de tout ce que nous avons vu sur la terre. Car, autant nous sommes libres d’agir et de poser tout acte sur la terre, autant nous ne devons pas oublier que le temps de la reddition de compte sonnera. Là-dessus, nous devons nous montrer responsable car l’irresponsabilité irrite le cœur de Dieu et a causé la chute de nos ancêtres et celle de l’humanité. Les hommes, souvent, ne veulent pas reconnaître leurs fautes quand ils sont influencés par les forces des ténèbres. Ils veulent cacher leur nudité et ne reconnaissent pas leurs fautes. Ils cherchent des boucs émissaires sur lesquels ils veulent porter leurs responsabilités. C’est ce qu’on appelle la névrose de déculpabilisation. C’est ce qui a fait perdre Adam et Eve, le premier couple d’homme et de femme créé par le Bon Dieu. Dans leur cas à eux, c’est le Satan qui a réussi à influencer Eve et à le convaincre de manger le fruit interdit et de convaincre son mari à le faire aussi. Ce qui a irrité le Bon Dieu c’est que les deux ont refusé d’assumer leurs responsabilités. L’homme impute à sa femme la responsabilité de désobéir à Dieu et la femme, elle, accuse le serpent.

La repentance, la fidelité…

Adam et Eve n’ont pas cru confesser ouvertement leurs péchés. Ils n’ont pas eu l’humilité de le faire. Cela manque à plusieurs personnes qui veulent justifier leurs fautes en portant la responsabilité à autrui. On observe ça dans les foyers où le mari ou la femme ne veut pas reconnaître son erreur. Or, le remède le plus efficace contre cette névrose de déculpabilisation est la repentance et le pardon. « Repentez vous car le royaume des cieux est proche », dit Jésus.

Le mentor met aussi l’accent sur l’importance de la fidélité envers autrui et envers Dieu. Si vous voulez la repentance divine, soyez fidèle à Dieu. « L’éternel bénit toujours les mains de ses fidèles serviteurs. Car, la fidélité envers autrui prouve votre fidélité à Dieu », postule le mentor. Mais la fidélité contribue à l’élévation. Dieu nous élève en fonction de la fidélité à lui mais aussi en fonction de la gestion que nous faisons du patrimoine terrestre qu’il nous a confié. Ne soyons pas négligents. La négligence, la légèreté et la médiocrité sont des facteurs de disqualification pour bénéficier de l’élévation. Ne négligeons rien car « les petites négligences produisent une avalanche de déboires …et les petites choses concourent à la perfection », ajoute-t-il avant de donner un détail capital : « Dieu ne nous confiera pas de grandes choses si nous n’avons pas été fidèles en peu de choses ». La gestion de notre temps, de nos finances et des relations avec les autres détermineront notre onction par Dieu. « Faisons en sorte d’être fidèles le jour où il nous visitera », conclut Fructueux Sozonlin.

