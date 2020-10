Dans une intervention sur le site en ligne Crystal-News, le juriste béninois Nourou-Dine Saka Saley, membre fondateur du parti ‘’Les Démocrates’’ (en cours de constitution) a opiné sur l’interprétation faite par la CENA par rapport au parrainage des candidats pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Il a aussi donné un élément qui fait retarder l’enregistrement légal du parti ‘’Les Démocrates’’. Il fait remarquer qu’à titre personnel, il se réjouit du fait que la CENA (Commission électorale nationale autonome) ait répondu à une question qu’il avait posée.

En effet, lors de l’une des interventions dans les médias, Nourou-Dine Saka Saley a demandé à savoir : si «le parrainage concerne le duo président et vice-président ou alors le seul président à charge pour lui d’aller sortir du chapeau un candidat vice-président ? ». Il voit que la CENA a précisé que c’est un parrainage lié au duo. Mais «la CENA s’est trompée à plusieurs niveaux ». «Ce qui renforce notre conviction au sein du parti Les Démocrates que le parrainage ne doit pas être respecté dans l’état actuel de notre Assemblée nationale et des communes que nous avons », a soutenu Nourou-Dine Saka Saley.

Des erreurs de la CENA

Il précise que l’institution s’est trompée au point de vue arithmétique, il n’y a pas 160 parrains. Car, il y a un député décédé. Donc ça fait 159 personnes potentielles parrains. La CENA s’est aussi trompée en parlant d’anonymat. Il explique que quand on parle d’anonymat, cela veut dire qu’on ne sait pas qui est-ce qui a émis le parrainage. Donc, il croit que la CENA voulait plutôt dire que les parrainages sont secrets et confidentiels. Ce qui veut dire qu’elle ne va pas révéler les personnes qui ont émis les parrainages.

Il relève que cela renforce la méfiance des membres du parti ‘’Les Démocrates’’ quant à cette interprétation ou à cette application de la loi sur le parrainage. Parce que «l’opacité ne permettra pas de savoir exactement si par exemple un député a signé tel document ou pas ». Pour lui, «il ne peut pas y avoir de parrainage dans l’état actuel de la politique actuellement au Bénin, il ne peut pas non plus avoir de secret dans les parrainages même si par extraordinaire cette mesure était maintenue ».

Faire taire la critique

Il a profité pour expliquer pourquoi l’enregistrement du parti ‘’Les Démocrates’’ est volontairement retardé. Il rappelle qu’il y a eu une concertation des partis politiques avec la CENA. Il constate l’absence du parti Restaurer l’Espoir et l’absence du parti qui est en cours de constitution. Il pense qu’on n’a pas l’impression que la critique pouvait exister lors de cette concertation. Il estime que les partis, minoritairement de l’opposition réclamée et majoritairement de la mouvance, qui y étaient n’avaient pas la possibilité d’imposer ou de contredire une certaine application de la loi par la CENA. Selon Nourou-Dine Saka Saley, la loi sur le parrainage devrait être abrogée purement et simplement.