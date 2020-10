Qui des juges de siège et de la Cena ( commission électorale nationale) doit se pencher sur la question relative à la qualité de —Candidat—. Je crois que c’est la question à laquelle seront appelés les sachants de notre pays le Benin, a répondre en urgence.

La Cena peut-elle être juge et parti ?

C.-à-d. Prendre part au processus de qui peut être candidat et en même temps réguler le processus électoral? Il ne revient pas à la CENA organe partisan se revendiquant une autonomie qu’elle n’a pas, d’interférer dans le processus de -candidation-. Le parrainage anonyme soi-disant est un subterfuge de plus, puisque les personnes en charge pour désormais orienter le peuple et limiter son choix, sont connues et plusieurs sont nommées par qui nous savons.

Par conséquent, donner l’instruction à l’ensemble de -ses élus-désignés- au forceps, est chose facile. Dès qu’ils savent désormais à qui donner leur parrainage, qu’ils le fassent sous anonymat ou non, n’est plus important, la présomption d’exclusion étant déjà établie par la qualité des élus et leurs rôles soumis à l’autorité d’une personne et non à la recherche de l’intérêt général.

La CENA pour une fois encore, se fourvoie et démontre par ailleurs sa qualité d’institution non (fonctionnelle),meublée de partisans soumis et idéologiquement instables. La démocratie béninoise est à réformer certes, mais ….

Richard Boni Ouorou