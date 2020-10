Des démissions de certains membres fondateurs du parti en cours de constitution Les Démocrates ont été annoncés il y a quelques jours avec à la clé une déclaration de démission avec une liste des démissionnaires ainsi que leurs numéros de téléphone. Dans son intervention sur une radio en ligne ce dimanche 4 octobre 2020, l’un des membres fondateurs de ce parti Nourou-Dine Saka Saley fait savoir qu’il n’y a pas eu de démission.

Selon lui, ils (lesdits démissionnaires) n’ont pas claqué la porte du parti. Il explique que, d’après les recoupements, il y a une vingtaine de militants concernés. Et ce qui s’est passé, «l’huissier du parti de la communes des supposés démissionnaires s’est rapproché de chacun d’eux ». Ils ont appelé les numéros qui ont été listés. Et apparemment c’est une manœuvre des gens non identifiés pour nuire au parti. La manœuvre a consisté à acheter des numéros et a imité la signature des membres fondateurs concernés.

«Sur la liste qui a été jointe à la déclaration de démission, ils ont imité la signature et les numéros qui étaient listés sur ce document n’étaient pas ceux de nos membres fondateurs », a expliqué le juriste Nourou-Dine Saka Saley. Donc, à l’en croire, il y a eu un faux et usage de faux et «le parti se réserve le droit de saisir les juridictions pour dénoncer ce faux et usage de faux ». Mais, «nous sommes préparés pour ces genres de coups. Nous savions que des cadeaux ne nous seront pas faits », a-t-il rassuré.