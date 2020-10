Les relations entre le célèbre chanteur américain Phil Collins et sa compagne Orianne Cevey sont au plus mal. En effet, les deux ex-époux et parents de deux enfants s’étaient remis ensemble. Pour preuve, ils avaient passé ensemble le confinement. Cependant, Orianne Cevey s’est mariée en secret à Thomas Bate, au cours du mois d’août dernier. Selon les informations du média britannique, Daily News, elle accuse maintenant le père de ses enfants d’espionnage.

Une vingtaine de caméras espions installée

A en croire le journal, la femme âgée de 46 ans a déposé une plainte contre le batteur aux Etats-Unis. D’après Orianne Cevey, son ex-époux a installé plusieurs caméras de vidéosurveillance à l’intérieur de leur villa de Miami, où elle vit avec ses deux enfants et son nouveau mari, au grand dam de Phil Collins. L’ex-femme de ce dernier a indiqué que ses caméras espions sont au minimum au nombre de vingt. Devant le tribunal, elle a fait comprendre qu’elle a « couvert ces caméras avec des pansements pour protéger [sa] vie privée et celles de [ses] enfants ». A ces accusations, s’ajoutent celles du nouveau mari d’Orianne Cevey, Thomas Bates.

Phil Collins s’était retiré à cause d’importants problèmes de santé

Ce dernier a accusé Phil Collins de vouloir les dépouiller, pour leur laisser « que les vêtements qu’ils avaient sur leur dos ». Pour rappel, Phil Collins est considéré comme un grand artiste. Cependant, il s’était retiré de la scène musicale depuis une dizaine d’années, en raison d’importants problèmes de santé. Parmi ceux-ci figure des maux de dos. Et même s’il avait essayé de revenir sur scène, la situation l’avait contraint de laisser la batterie à l’un de ses fils, Nicholas.