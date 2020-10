La situation en Côte d’Ivoire inquiète les autorités africaines et les ivoiriens. L’un des principaux opposants au président Ouattara, ancien allié devenu paria, Guillaume Soro a été exclu de la course à la présidentielle. Mais ce dernier ne semble pas vouloir baisser les bras. Depuis quelques jours, il multiplie les déclarations et menaces contre les autorités en place.

A telle enseigne que le principal concerné, Alassane Ouattara s’est lui-même lancé dans des déclarations fracassantes. Dans une interview au monde, il affirme même que son ancien poulain mérite la prison à vie. Mais au-delà des querelles entre anciens alliés, c’est la question de la présidence à vie qui inquiète Guillaume Soro. C’est ce qu’il a fait savoir dans un post publié sur la toile appelant les africains à agir contre ce fléau qui renaît en Afrique.

“Peuples africains l’heure est au combat contre les Présidences à vie. Toutes les forces vives doivent s’impliquer. Il s’agit de mettre fin aux dictatures sur le continent. Notre génération ne doit pas être complice de la forfaiture.” a déclaré M. Soro qui conserve un soutien franc d’une partie de la population. La question de la présidence à vie se pose également en Guinée avec l’éternel opposant Alpha Condé devenu président et qui refuse visiblement de laisse le pouvoir malgré un bilan présidentiel peu reluisant.